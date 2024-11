Vierter Titel in Folge: Verstappen wieder Weltmeister

1. Max Verstappen (Niederlande) 10 Siege in 2023

2. Sebastian Vettel (Heppenheim) 9 Siege in 2013

3. Michael Schumacher (Kerpen) 7 Siege in 2004

4. Michael Schumacher (Kerpen) 5 Siege in 2004

- Jim Clark (Großbritannien) 5 Siege in 1965

- Nigel Mansell (Großbritannien) 5 Siege in 1992

- Jack Brabham (Australien) 5 Siege in 1960

- Lewis Hamilton (Großbritannien) 5 Siege in 2020

- Lewis Hamilton (Großbritannien) 5 Siege in 2014

- Max Verstappen (Niederlande) 5 Siege in 2022