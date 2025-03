Schon als Kind wollte sie in die Formel 1. Als Fahrerin. Und dann auch noch gegen Michael Schumacher antreten. Ganz hat sich dieser Traum nicht erfüllt. Und dennoch schreibt Laura Müller, 33 Jahre alt, aus der Nähe von Konstanz am Bodensee, Geschichte in der Königsklasse des Motorsports.

Müller schreibt Geschichte

Seit dieser Saison ist die Ingenieurin für Fahrzeugtechnik die Stimme im Ohr von Ocon. Sie ist die erste Frau, die es zur Renningenieurin in der Formel 1 geschafft hat. Ein bisschen sitzt sie nun also irgendwie doch mit im Cockpit.

Sophia Flörsch war die erste Frau, die in der Formel 3 in die Punkteränge fuhr. Ein kleiner Schritt Richtung Formel 1 für sie, aber eine große Inspiration für den Nachwuchs.

Müller will Vorbild sein

Fernab der deutschen Heimat war sie in Melbourne am Freitag in ihrer neuen Rolle zum ersten Mal im Einsatz an einem Grand-Prix-Wochenende. "Laura ist super motiviert vom ersten Tag an", lobt Ocon sie im Fahrerlager von Melbourne. Lange überlegen musste der Franzose auch nicht, als er gefragt wurde, ob es einen Unterschied mache, nun eine Frauenstimme am Funk zu haben. "Nein, das macht keinen Unterschied."