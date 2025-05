Formel 1: Norris mit Monaco-Sieg zurück im Titelrennen

Lando Norris hat sich zu seinem Premierensieg im Rennklassiker in Monaco gezittert und für neue Spannung im Formel-1-Titelkampf gesorgt. Der Vizeweltmeister raste im McLaren mit knappem Vorsprung auf Ferrari-Star Charles Leclerc zu seinem zweiten Saisonsieg. Damit verkürzte der Brite seinen Rückstand auf den zuletzt so starken Teamkollegen Oscar Piastri auf nur noch drei WM-Punkte.

Piastri auf Rang drei

Max Verstappen landete im Red Bull eine Woche nach seinem Erfolg in Imola auf Rang vier. Der Niederländer musste sich trotz einer gewagten Strategie erneut den beiden in der Gesamtwertung führenden McLaren geschlagen geben.

Norris vom Start weg in Führung

Eine einmalige Regeländerung führte dazu, dass Oliver Bearmann, Pierre Gasly und Yuki Tsunoda schon in der ersten Runde ihre Reifen wechselten. Verpflichtend mussten in diesem Jahr nur in Monaco von jedem Piloten zwei Boxenstopps eingelegt werden. Weil Sauber-Fahrer Gabriel Bortoleto noch im ersten Umlauf in die Leitplanke krachte, nutzte das Trio die kurze Rennunterbrechung, um neue Pneus aufzuziehen.