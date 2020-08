So etwas, das war in diesem Fall Startplatz 14 für Vettel und 13 für seinen Teamrivalen Charles Leclerc im Rennen am Sonntag (15:10 Uhr). "Ich habe keine Erklärung, warum wir so weit hinten sind", sagte der Monegasse bei RTL: "Ich würde mir einfach wünschen, dass wir die Probleme lösen. Das haben wir bislang nicht geschafft."