Niki Lauda überlebte in seinem Ferrari 312 T2 am 1. August 1976 nur wie durch ein Wunder einen schrecklichen Feuer-Unfall. Im Krankenhaus gab ihm damals ein Priester sogar schon die letzte Ölung. Nach dem Horror-Crash schon in der zweiten Runde auf dem Nürburgring machte die Formel 1 einen Bogen um die Nordschleife. Erst 1984 kehrte die Motorsport-Königsklasse in die Eifel zurück - nicht aber auf die alte Strecke, sondern auf den deutlich verkürzten Grand-Prix-Kurs.