Zu Beginn der Saison 2020 waren die Zweifel auch bei den Experten noch da: Schafft es Mick Schumacher, sich dieses Jahr in der Formel 2 so zu profilieren, dass ein Aufstieg in die Formel 1 der logische nächste Schritt wäre? In den letzten Wochen und Monaten bewies der 21-Jährige mit zwei Siegen, zahlreichen Podiumsplätzen und der souveränen Tabellenführung in der Formel 2: Die Testchance bei Alfa Romeo ist mehr als verdient - und ein Vertrag dort für 2021 wohl nicht mehr fern, wahrscheinlich mit Kimi Räikkönen an seiner Seite.