Bleibt die Frage, wie lange Räikkönen in der Formel 1 noch weiter machen will? Rekorde sind es nicht, die ihn motivieren. "Das ist nicht der Grund, warum ich weitermache oder aufhöre", stellt er klar. "Jeder Rekord wird irgendwann gebrochen. Für mich macht das keinen Unterschied. Womöglich schaue ich in der Zukunft aus einer anderen Perspektive darauf zurück. Aktuell will ich Rennen fahren und mein Bestes geben." Und auch wenn der Vertrag noch nicht unterschieben ist – alles spricht dafür, dass er 2021 noch ein Jahr dranhängt. Auch als Lehrmeister für Mick Schumacher an seiner Seite.