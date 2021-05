Verstappen kam auf der schmutzigeren Innenseite super weg, schob sich kurz direkt hinter Hamilton, scherte aus und attackierte den Spanien-Sieger der vergangenen vier Jahre in der ersten Kurve. Verstappen riskierte eine Berührung, Hamilton wich zurück. So führte der Herausforderer das Feld zunächst an, der Titelverteidiger war in der Verfolgung.