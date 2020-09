Der Franzose Pierre Gasly im AlphaTauri hat den Großen Preis von Italien in Monza gewonnen und damit für einen durchaus historischen Tag in der Formel 1 gesorgt. 146 Rennsiege in Folge gingen zuvor entweder an Mercedes, Ferrari oder Red Bull, nach siebeneinhalb Jahren beendete Gasly nun diese Serie der großen Drei. Am Sonntag holte er in einem höchst turbulenten Rennen seinen ersten Formel-1-Sieg vor Carlos Sainz (Spanien) im McLaren und Racing-Point-Pilot Lance Stroll (Kanada).