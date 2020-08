88 Grand-Prix-Siege hat Lewis Hamilton inzwischen auf seinem Konto, nur noch drei fehlen bis zum Rekord von Michael Schumacher. Am Sonntag in Spa könnte der nächste dazu kommen. Dort hat Hamilton für sich selbst gefühlt noch etwas gut zu machen, weil er in den letzten beiden Jahren jeweils hinter einem Ferrari “nur" Zweiter wurde. Der Weltmeister fährt derzeit in einer eigenen Liga: "Der beste Hamilton, den es je gab", meinte sein Mercedes-Teamchef Toto Wolff zuletzt nach dem Rennen in Barcelona. Die wichtigsten Punkte, die Hamilton so stark machen: