Eigentlich war in Imola alles angerichtet für eine Ferrari-Sause: Die jüngsten Erfolge der Scuderia sorgten für volle und vornehmlich in Rot getauchte Tribünen entlang der 4,909 km langen Traditionsstrecke. "Mamma mia! Das ist unglaublich", schwärmte Leclerc während der Fahrerparade. Die etwa 100.000 Fans mussten allerdings hart im Nehmen sein: Am Freitag hatte es lange und teils stark geregnet, am Sonntag kehrten die Schauer zurück in die Emilia-Romagna.