Ferrari-Teamchef Mattia Binotto tritt noch auf die Euphoriebremse, will zu großen Optimismus verhindern. "Wir denken noch nicht an die WM, denn es sind erst drei Rennen vorbei", versucht er zu hohe Erwartungen der Fans und italienischen Medien zu dämpfen. Die Leistungsdichte sei sehr hoch, deshalb "müssen wir es perfekt hinbekommen, damit es mit dem Sieg klappt. Das ist seit dem ersten Rennen in Bahrain so und wird auch in Imola so sein."