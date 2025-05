Gastiert die Formel 1 zum letzten Mal in Imola?

Ist es das letzte reguläre Formel-1-Rennen auf dem Traditionskurs in Imola?

Zumindest die heilige Stätte im Wald wird bleiben. Zum Denkmal Ayrton Sennas, das an den großen Brasilianer erinnert, der auf der Strecke in Imola vor nunmehr 31 Jahren sein Leben ließ, pilgern Tag für Tag unzählige Formel-1-Fans. Flaggen, Kerzen und Bilder schmücken den Ort in der italienischen Region Emilia-Romagna, der wie kaum ein anderer für die Faszination und Gefahr des Motorsports steht.