Vierter Sieg in Folge in Japan: Verstappen gewinnt in Suzuka

Der Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat in Suzuka seine Weltklasse demonstriert und zum vierten Mal nacheinander das Rennen in der Formel 1 von Japan gewonnen. Das war einst nicht einmal Rekordchampion Michael Schumacher gelungen. Verstappen wehrte beim dritten Grand Prix des Jahres in der Boxengasse cool eine Attacke des widerspenstigen WM-Spitzenreiters Lando Norris ab, der sich mit dem zweiten Rang begnügen musste.

Norris behauptet Gesamtführung

Der McLaren-Fahrer führt das Klassement mit nur noch einem Punkt Vorsprung auf Verstappen an, der seinen 64. Karrieresieg feierte. Auf den dritten Platz raste an seinem 24. Geburtstag Norris' Teamkollege Oscar Piastri. Der schnelle Australier hatte in der Schlussphase des Rennens kein Grünes Licht vom Kommandostand bekommen, um an Norris vorbei doch noch die Jagd auf Verstappen aufzunehmen. Der einzige deutsche Fahrer im Feld, Nico Hülkenberg, raste als 16. im Kick Sauber deutlich an den Punkterängen vorbei.