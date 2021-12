Man habe "einen konstruktiven Dialog mit der FIA und der Formel 1 geführt, um in Zukunft für Klarheit zu sorgen", hieß es in der Mercedes-Erklärung weiter. In diesem Zusammenhang begrüßte der Konstrukteurs-Weltmeister die Entscheidung der FIA, eine Kommission ins Leben zu rufen, um die Geschehnisse in Abu Dhabi gründlich zu analysieren. Das hatte der Weltverband am Mittwoch bekanntgegeben.