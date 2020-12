Dass Mick Schumacher ab 2021 für das amerikanisch-italienische Haas-Team antreten wird, das wurde gleich einmal zum großen Medien-Ereignis, mit insgesamt zwei Stunden deutscher und internationaler Online-Pressekonferenzen. Ein Vorgeschmack darauf, was den Sohn des siebenmaligen Weltmeisters Michael Schumacher auch in der Zukunft erwarten dürfte. Der Meister der Formel 3 2018 und Führende der Formel 2 in dieser Saison, der sich an diesem Wochenende in Bahrain den Titel holen will, tritt ein schweres Erbe an.