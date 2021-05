Mick Schumacher sei sehr demütig, so der Haas-Teamchef. Ihm sei klar, dass seine Titel in der Formel 3 und Formel 2 zwar etwas wert seien, aber nicht in der Formel 1. "Er weiß, dass er eine Menge lernen muss. Und daran arbeitet er hart." Steiner weiter: "Ihm ist bewusst, dass der Schritt in die Formel 1 groß ist - und damit geht er sehr gut um."