Formel 1: Rookies wollen es den Etablierten zeigen

Die anderen mussten erkennen, dass die Bäume doch nicht so schnell in den Himmel wachsen: Vor allem Oliver Bearman, der 2024 zum Türöffner für diesen neuen Trend in der Formel 1 wurde. Sein damals spektakulärer Einstand, als er in Jeddah plötzlich für den mit einer Blinddarmentzündung im Krankenhaus liegenden Carlos Sainz jr. im Ferrari einspringen musste und auf Anhieb in die Punkte fuhr, sorgte bei den Teamchefs für einen neuen Blickwinkel.