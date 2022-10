So oder so – wie sehr er den Titel verdient, bewies der gerade mal 25-Jährige auch in Suzuka: Schon beim ersten Start vor dem Abbruch zwar nicht optimal weggekommen, dann aber mit einem "außerirdischen Manöver", so Marko, wieder an Charles Leclerc außen vorbei gefahren, dann im Rennen im Nassen in einer eigenen Welt, 25 Sekunden Vorsprung auf alle anderen herausgefahren: Max Verstappen bewies in dieser Saison, dass er auf dem Weg dazu ist, sich in die Liste der ganz, ganz Großen in der Königsklasse des Motorsports einzureihen.