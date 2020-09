Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton geht im Mercedes-Boliden vom ersten Startplatz in den Großen Preis der Toskana am Sonntag in Mugello. Hinter dem sechsmaligen Champion fuhr der Finne Valtteri Bottas im zweiten Silberpfeil mit nur 0,059 Sekunden Rückstand auf den zweiten Startplatz, Dritter wurde Max Verstappen aus den Niederlanden im Red Bull.