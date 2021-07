Der Niederländer war bei seiner vierten Pole der Saison lediglich zwei Tausendstel schneller als McLaren-Pilot Lando Norris (England), der erstmals in der ersten Startreihe steht. Für Verstappen ist es bereits die dritte Pole Position nacheinander. In der Vorwoche hatte er an gleicher Stelle anschließend auch das Rennen souverän gewonnen.