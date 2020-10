Der Start soll, wie immer, in Melbourne/Australien sein, das Finale, ebenfalls wie gewohnt, in Abu Dhabi. Vom 21. März bis vermutlich zum ersten Dezember-Wochenende gibt es eine extrem hohe Dosis an Rennen. Das stellt sich die Frage, ob die Teams das überhaupt schaffen können. Sollte alles wie geplant stattfinden dann "ist es das absolute Maximum – mehr geht nicht", so der Österreicher Marko, der seit Jahren die Geschicke eines der größten und finanzkräftigsten Teams lenkt.