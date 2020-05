Saison startet am 5. Juli

Eigentlich hätte die Saison am 15. März im australischen Melbourne beginnen sollen, der Auftakt wurde aber wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Danach wurden die Rennen in den Niederlanden, Monaco und Frankreich gestrichen.



Das österreichische Gesundheitsministerium genehmigte die Rennen in Spielberg, da die Organisatoren "ein vollständiges und professionelles Sicherheitskonzept" vorgelegt hätten.