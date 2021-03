So hatten sich die Dominatoren der letzten Jahre das nicht vorgestellt: Zuverlässigkeitsprobleme und ein schlecht liegendes, schwer zu fahrendes Auto, mit dem vor allem Lewis Hamilton bei den Tests so seine liebe Müh und Not hatte -Teamkollege Valtteri Bottas kam etwas besser zurecht. Doch man sollte die Silberpfeile, die auch dieses Jahr wieder in Schwarz auftreten, nicht unterschätzen: Probleme systematisch angehen und schnell lösen ist eine der großen Stärken von Mercedes.