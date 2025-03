Der neue Ferrari, eine Spur dunkler als in der vergangenen Saison.

Formel-1-Kalender wieder ohne Deutschland

Das erste Kräftemessen steigt am 16. März im australischen Melbourne. Wie schon im vergangenen Jahr können die Fahrer in 24 Grand-Prix-Rennen Punkte sammeln. Ein Drittel der Rennen wird in Europa entschieden. Deutschland ist wieder außen vor.