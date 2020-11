Noch-Formel-1-Boss Chase Carey, der sich in der Phase der Machtübernahme von Ecclestone noch sehr kritisch dem damals neuen Rennen in Baku gegenüber geäußert hatte, sieht jetzt in dem kommenden Nacht-GP in Jiddah kein Problem mehr. 60 Millionen Dollar soll der GP den Saudis wert sein - pro Jahr. Insgesamt habe der Mehrjahres-Deal einen Wert von 900 Millionen Dollar.