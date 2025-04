Formel 1 in Saudi-Arabien: Piastri siegt und übernimmt WM-Führung

McLarens Oscar Piastri jubelt nach seinem Sieg beim Grand Prix in Saudi-Arabien.

Oscar Piastri hat mit einer abgezockten Vorstellung auf dem gefährlichen Highspeed-Kurs von Dschidda selbst dem überraschend wieder erstarkten Max Verstappen keine Chance gelassen und zum ersten Mal in seiner Karriere die WM-Führung übernommen.

Der 24 Jahre alte Australier entriss dank seines zweiten Sieges in Serie und bereits dem dritten in dieser Saison seinem McLaren-Teamkollegen Lando Norris Platz eins im Klassement.

Hülkenberg nur auf Rang 15

Verstappen, der wegen eines Manövers in der ersten Kurve gegen Piastri, eine Zeitstrafe bekommen hatte, schaffte es auf den zweiten Platz. Nach der Überraschungs-Pole am Vortag unterstrich der 27 Jahre alte Niederländer, dass niemand ihn wegen des bockigen Red Bulls im Kampf um seinen fünften WM-Titel in Serie abschreiben sollte.