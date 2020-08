Die Freude war von kurzer Dauer, ein Defekt an der Antriebseinheit stoppte Hülkenberg schon auf dem Weg in die Startaufstellung. Der Computer hatte eine Fehlermeldung gesendet, alle Versuche der Mechaniker, diesen Fehler rechtzeitig zu finden und zu beseitigen, scheiterten. "Ganz genau kann ich nicht sagen, was los war", sagte Hülkenberg am RTL-Mikrofon.