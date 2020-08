Die Hoffnung war allerdings vergeblich. Vettel, am Vormittag noch Fünfter, rutschte im zweiten Training wieder ins Mittelfeld ab: Nur Platz zwölf stand am Ende des Tages zu Buche. Vettel war auch mit einem neuen Chassis klar langsamer als sein Teamkollege Charles Leclerc. Und die Scuderia wurde in Barcelona sogar von ihrem Kundenteam Haas geschlagen.