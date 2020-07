Sebastian Vettel hat beim Neustart in die Formel-1-Notsaison in der Coronakrise einen bitteren Reinfall erlebt. Beim Sieg von Mercedes-Pilot Valtteri Bottas war der Ferrari-Pilot in Österreich schon weit abgehängt, als er auch noch durch einen Dreher aus den Punkterängen rutschte. Mit Platz zehn beim Geisterrennen in Spielberg begann die Abschiedstour des zum Jahresende bei der Scuderia ausgemusterten Vettel frustrierend. Dass seinem Malheur ein Kontakt mit seinem Ferrari-Nachfolger Carlos Sainz im McLaren vorangegangen war, machte das Debakel perfekt.