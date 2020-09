Welche Szene eine der einprägsamsten in einem James Bond Film für ihn gewesen sei, wurde Vettel zu Beginn dieser denkwürdigen Formel-1 Saison gefragt. "Die, in der ein Auto in der Mitte zersägt wird", sagte der Heppenheimer und ergänzte: "Ein schönes Auto". Als klar war, dass es ein BMW war, grinste Vettel in sich hinein. Was er in diesem Moment wohl gedacht haben mag?