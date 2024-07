Als erster Deutscher: Wehrlein ist Formel-E-Weltmeister

Der ehemalige Formel-1-Pilot Pascal Wehrlein hat nach einem spannenden Finale als erster Deutscher den WM-Titel in der Formel E gewonnen. In London fuhr der 29-Jährige von Startplatz vier auf Rang zwei vor und verteidigte damit seinen knappen Vorsprung in der Gesamtwertung. Den Sieg sicherte sich Lokalmatador Oliver Rowland (Nissan).

Erst ein Dreikampf, nach Crash ein Zweikampf

Wehrlein (Porsche) hatte erst mit seinem dritten Saisonsieg am Samstag die Führung im Gesamtklassement übernommen. Für das letzte Rennen bahnte sich ein Dreikampf um den Titel an, der Deutsche ging mit drei Zählern vor Mitch Evans und sieben Punkten vor Nick Cassidy (beide Neuseeland/Jaguar) in das letzte Saisonrennen. Das Trio lag lange in Führung, und es sah danach aus, als könnte Jaguar die Überzahl zum Titel nutzen.