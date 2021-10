Es ist Verstappens erster Sieg beim US-Grand-Prix. Der Niederländer war in Austin 1,3 Sekunden schneller als Lewis Hamilton und hat fünf Rennen vor dem Saisonende nun zwölf Punkte Vorsprung in der Fahrerwertung. 400.000 Zuschauer besuchten das Formel-1-Wochenende in Austin/Texas.