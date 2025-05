Formel 1 in Monaco: Viel Glamour und neue Regel gegen Langeweile

Formel 1 in Monaco: Straßenschluchten zwischen Mauern, Leitplanken und speziellen Sicherheitsbarrieren.

Dort, wo man in den Nobelhotels schon mal fünfstellige Übernachtungspreise zahlt, die Flasche Champagner in den Nachtclubs auch ein paar Tausend Euro kosten darf, wo sich Multimillionäre und Milliardäre mit ihren Jachten im Hafen gegenseitig überbieten wollen: Das ist die eine Seite des Monaco-Grand-Prix

Monaco-Kurs: Extreme Herausforderung

Die zweite liegt in der nach wie vor besonderen Herausforderung für die Fahrer: Der Große Preis von Monaco ist das Rennen, bei dem auch die Fans an bestimmten Stellen der Strecke wie am Schwimmbad eindrucksvoll vorgeführt bekommen, wie extrem die heutige Formel 1 mit ihren Geschwindigkeiten wirklich noch ist.