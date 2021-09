An der Spitze wurde es immer spannender, am Ende des Feldes ging für Schumacher nichts mehr. Sein Rennstall forderte den 22-Jährigen auf, das Auto aufgrund eines technischen Defekts in der Garage zu parken. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Rookie auf dem vorletzten Platz gelegen. Verstappen konnte zu Beginn der Schlussphase nicht mehr mithalten und fiel vorerst auf Platz sieben zurück, Hamilton zeigte eine schnellste Runde nach der anderen und kam dicht an Norris heran.