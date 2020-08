"All smiles" postete der 28-jährige Spielmacher aus dem Trainingscamp in Estoril. Leipzigs Routinier präsentiert sich dieser Tage als emotionaler Leader des Teams. Ein Anführer, der die jungen Kollegen in der besonderen Corona-Situation an die Hand nimmt und in der ungewohnten Turnier-Situation selbstbewusst Zuversicht verbreitet für die vom Verein ausgerufene #MissaoFinal - die Mission Finale.