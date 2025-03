Englischer FA Cup: Entsetzen über Foul an Ex-Mainzer Mateta

Millwall-Torhüter Liam Roberts trifft Jean-Philippe Mateta mit dem Fuß am Kopf.

Mateta mit Stollen am Kopf getroffen

Das Foul geschah in der Anfangsphase des Spiels. Roberts war aus seinem Kasten gestürmt und hatte versucht, einen Ball auf Kopfhöhe von Mateta zu klären.

Dies misslang völlig: Statt den Ball zu treffen, erwischte er Mateta. Dieser lieferte sich gerade ein Laufduell mit einem Gegner, hatte den Ball im Visier und wurde mit den Stollen seitlich am Kopf getroffen.

Mateta schwer am Ohr verletzt

Vereinsboss Steve Parish übte gegenüber der BBC scharfe Kritik an Roberts: "Was wir wissen, ist, dass er eine schlimme Wunde hinter dem Ohr und eine Kopfverletzung hat. Das ist die rücksichtsloseste Attacke auf einem Fußballplatz, die ich je gesehen habe."

Palace gewinnt mit 3:1

"Es ist schwierig für mich, im Moment an etwas anderes zu denken, da JP (Mateta, Anm. d. Redaktion) im Krankenhaus liegt", sagte Parish. "Warum der Schiedsrichter auf den Bildschirm schauen musste, weiß ich nicht."

Mateta, der mit Frankreich im vergangenen Sommer Olympia-Silber gewonnen hatte, befand sich zuletzt in starker Form. Seit Anfang Januar hat er für das Team des früheren Frankfurter Trainers Glasner bereits acht Tore erzielt. Palace wurde seiner Favoritenrolle im Achtelfinal-Duell in Überzahl gerecht und gewann am Samstagnachmittag 3:1.