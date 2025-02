Biathlon-WM in Lenzerheide: Preuß gewinnt Silber im Sprint

Nach zehn Jahren fährt Biathlethin Franziska Preuß wieder eine Medaille in einem WM-Einzelrennen ein. In Lenzerheide wird sie Zweite hinter Justine Braisaz-Bouchet.

Franziska Preuß hat bei der Biathlon-Weltmeisterschaft in Lenzerheide Silber im Sprint gewonnen. Im Rennen über 7,5 Kilometer lag die Bayerin nach einer Strafrunde 9,8 Sekunden hinter der Siegerin Justine Braisaz-Bouchet aus Frankreich (eine Strafrunde), Bronze ging an die Finnin Suvi Minkkinen (0/+10,0).

Damit besitzt Preuß auch eine gute Ausgangsposition für das Verfolgungsrennen am Sonntag (12.05 Uhr/ ZDF live ). Die weiteren deutschen Starterinnen kamen im ersten Einzelwettbewerb der Titelkämpfe nicht unter die ersten Zehn.

Für Preuß, die in diesem Winter sowohl in der Gesamt- als auch der Sprintwertung führt, war es nach Silber im Massenstart von Kontiolahti bei der WM 2015 die zweite Medaille in einem Einzelrennen.