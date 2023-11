Biathlon-Einzel: Franziska Preuß Zweite vor Vanessa Voigt

Drei Deutsche in den Top 5

"Ich bin super zufrieden, vor allem mit der Leistung am Schießstand. Es hat richtig Spaß gemacht", sagte Preuß nach dem Rennen am ARD-Mikrofon:

Preuß' Erfolg dürfte für Motivationsschub sorgen

Für Preuß ist Platz zwei ein märchenhaftes Comeback. Die Vorsaison hatte sie im Januar abbrechen müssen und fehlte damit auch bei der Heim-WM in Oberhof. In dieser Saison war sie erst durch Trainerentscheid ins Weltcup-Team gerückt - und sorgte nun gleich für den erhofften Motivationsschub im DSV-Damenteam.

Zuletzt hatte die hochtalentierte, aber immer wieder von gesundheitlichen Problemen gebeutelte Preuß am 20. März 2022 in Oslo als Zweite im Massenstart auf dem Podium gestanden. Ihren bisher einzigen Sieg feierte sie am 20. Januar 2019 im Massenstart in Ruhpolding.