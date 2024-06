3:1 gegen Polen: Deutsche Fußballerinnen für EM qualifiziert

Wie schon im ersten Spiel gegen die Polinnen liefen die DFB-Frauen einem Rückstand hinterher. Dominika Grabowska brachte die Gastgeberinnen in der zwölften Minute in Führung. Lea Schüller erzielte in der 51. Minute erst den Ausgleich, ehe sie die deutsche Mannschaft in der 68. Minute 2:1 in Führung schoss. Klara Bühl traf in der 77. Minute zum 3:1.