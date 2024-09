Chefinnen im Fußball: Warum das so schwer ist

"Blockaden aufbrechen": DFB-Vizepräsidentin Celia Šašić beim "Women in Football Summit" in Frankfurt.

Der DFB hat die Türen geöffnet und versucht, frischen Wind in die Zentrale zu lassen. "Mehr Frauen für das Berufsfeld Fußball begeistern" - so der Titel für den ersten "Women in Football Summit", mit mehr als 100 Teilnehmern und Teilnehmerinnen.