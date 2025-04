Frauen-Bundesliga: Klara Bühl - mit dem FC Bayern zum Double

Sich den Zeigefinger auf die Lippen legen oder entschuldigend die Hände heben: Solche Gesten hat Klara Bühl nicht nötig. Die Stürmerin vom FC Bayern würde im Heimspiel gegen ihren Ex-Verein SC Freiburg in der Frauen-Bundesliga (Sonntag, 14 Uhr/ ZDF-Livestream ab 13:45 Uhr) einen Treffer gewiss gebührend feiern. Schließlich geht es für die Münchnerinnen darum, sich mit einem Sieg zum dritten Mal in Folge zum Deutschen Meister zu krönen.

Vom Bundestrainer als Weltklassespielerin geadelt

Bühl bei den Bayern fest eingeplant

Das Double winkt am 1. Mai

"Am Ende soll man auf sein Bauchgefühl vertrauen", erklärte Klara Bühl . "Sowohl meine persönliche Entwicklung als auch die der Mannschaft ist noch lange nicht abgeschlossen." Wie zum Beleg winkt den Münchnerinnen jetzt erstmals in der Vereinsgeschichte das Double.

Bühl mit Ausstiegsklausel für 2026

Bei Bühl klopfte in diesem Jahr vor allem der FC Barcelona an. Auch wenn ein Wechsel jetzt nicht zustande kam: Für 2026 soll eine Ausstiegsklausel bestehen, der ihr weiterhin den Weg ins Starensemble ermöglicht. Sie würde dann zur mit Abstand am besten bezahlten Fußballerin Deutschlands aufsteigen.

Handarbeit ist Bühls Hobby

Beim Stricken kann sie besonders gut abschalten. Bei der WM 2023 in Australien war ihr selbst gefertigtes Maskottchen "Waru" der "heimliche Star" der DFB-Frauen. Nur brachte das Wolltierchen für die Mission in Down Under kein Glück. Ob sich Bühl für die EM in der Schweiz (2. bis 27. Juli) wieder etwas einfallen lässt?