Die nächsten, vereinzelten Highlights sind dabei schon festgezurrt: Zum Bundesligastart am 16. September treffen, wie bereits beim Auftakt der Männer am Freitag, Frankfurt und der FC Bayern in der WM-Arena von 2006 aufeinander. Und das erste Heimspiel des DFB-Teams nach der EM, am 7. Oktober in Dresden gegen Frankreich, wird zur Primetime angepfiffen und live im öffentlich-rechtlichen Fernsehen übertragen.