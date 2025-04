Frauenfußball: Zuschauerboom im Stadion - was sind die Gründe?

Kaum eine Sportart wächst so schnell wie der Frauenfußball. Das Halbfinale im DFB-Pokal zwischen dem HSV und Werder Bremen wollten 57.000 Zuschauer sehen. Auch das Spitzenspiel in der Westfalenliga zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04 wird vor vollem Haus stattfinden, im Stadion Rote Erde sind das 10.000 Zuschauer. Es wird kostenlos vom Pay-TV-Sender Sky live übertragen. Jessica Stommel, Head of Frauenfußball bei der Sportmarketingagentur Sportfive, erläutert die Gründe für diesen Boom.