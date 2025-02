Nations League: DFB-Frauen schlagen Österreich im Endspurt

Die nächsten Bewährungsproben auf dem Weg zur EM in der Schweiz (2. bis 27. Juli) stehen am 4. und 8. April gegen Schottland an. Dann soll auch die Nummer eins fest vergeben werden. Gegen Österreich setzte Wück wie angekündigt im Tor auf Stina Johannes von Eintracht Frankfurt. Olympia-Hedin Ann-Katrin Berger , die beim 2:2 in den Niederlanden am Freitag noch den Vorzug erhalten hatte, war wegen eines grippalen Infektes vorzeitig abgereist.