WM 2023 : DFB-Frauen mit machbarer Gruppe

Die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft hat für die WM 2023 in Australien und Neuseeland eine machbare Gruppe zugelost bekommen. Die DFB-Frauen bestreiten ihr Auftaktmatch am 24. Juli in Melbourne gegen Marokko. Am 30. Juli geht es in Sydney gegen Kolumbien. Am 3. August trifft die Mannschaft von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg in Brisbane auf Südkorea.