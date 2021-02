Popp: Ich glaube jeder, der Almuth kennt, weiß, dass sie ein Wettkampftyp ist. Sie nimmt ihre Rolle sehr, sehr sportlich, aber man merkt auch, dass sie hoch motiviert ist. Sie will das Ganze mit Leistung wieder ändern, das spricht für ihren Charakter: Sie gibt nicht auf, wenn sie sich etwas in den Kopf gesetzt hat, will sie das schaffen.

Sie ist weiterhin eine wichtige Führungsspielerin, gerade an meiner Seite. Für mich persönlich macht sie es im Training nach so kurzer Zeit sehr gut: Sie ist unheimlich präsent, hält fast jeden Ball in einer Eins-zu-Eins-Situation. Man merkt natürlich, dass ihr noch Spielpraxis fehlt.