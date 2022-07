40 Jahre Frauenfußball : Kleine Orte - großer Fußball

Die spätere Bundestrainerin Tina Theune spielte zwölf Jahre für Grün-Weiß Brauweiler und war zeitweise auch als Spielertrainerin tätig.

Angeblich soll der Frauenfußball langsam aus dem Schatten der Männer treten. Welcher Schatten?, fragt sich mancher, der als Junge in den 1970er Jahren auf einem Dorfplatz mit einigen der tausenden ungenannten Fußballpionierinnen wie Heike, Susanne, Ellen, Beate und Ingelore aufgewachsen ist – und in deren Schatten stand.



Der FC Bayern München ist eine Ausnahme – in der Regel wurde der Frauenfußball in Deutschland in den ersten Jahrzehnten nach Aufhebung des Spielverbotes 1970 in kleinen Vereinen aufgebaut. Nicht nur auf dem Land, auch in den Städten brachten die Frauen neue Namen auf die Fußball-Landkarte.



Im Achtelfinale 1982 standen neben dem damaligen Serienmeister SV Bergisch-Gladbach 09 beispielsweise der SC Klinge-Seckach, der KBC Duisburg, Lorbeer Rothenburgsort (Hamburg), Eintracht Wolfsburg oder der BFC Meteor 06 (Berlin). Auch der TSV Siegen war schon dabei, der sich dann in den 1990er Jahren mit Grün-Weiß Brauweiler um die Vorherrschaft im Deutschen Frauenfußball stritt. Mit Silvia Neid, die von Klinge-Seckach nach Siegen wechselte und Martina Voss spielten gleich zwei spätere Bundestrainerinnen beim TSV Siegen. Bei Brauweiler war die spätere Bundestrainerin Tina Theune aktiv.