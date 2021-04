Die Debatte um den besten Rahmen für mehr Sichtbarkeit und neue Vermarktungsmöglichkeiten ist neu entfacht. Rummenigge schlug vor, die Frauen "gemeinsam mit dem DFB in die Unabhängigkeit" zu entlassen. Eine eigenständige Struktur sei aus seiner Sicht sinnvoller, "als an die DFL angedockt zu werden, sonst würden sich die Frauen als fünftes Rad am Wagen Männerfußball fühlen".