Erstmals in der neuen Bundesliga-Saison gibt es dasselbe Eröffnungsspiel bei Männern wie Frauen. Bewusst so entschieden von DFL und DFB. Eintracht Frankfurt gegen Bayern München heißt die Konstellation am 5. August (Männer) und am 16. September (Frauen). Jeweils ein Freitagabend, jeweils in der Arena im Frankfurter Stadtwald. Ausverkauftes Haus bei den Männern, das ist klar. Und bei den Frauen dann 20.000, vielleicht 30.000 Besucher?